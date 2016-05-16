und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorCoppock - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
EarnForex
Dieser Indikator wurde von Edward Coppock 1962 geschaffen. Er zeigt die langfristigen Möglichkeiten, zu kaufen oder zu verkaufen (im Original nur kaufen), indem ein gewichteter 10-Perioden gleitender Durchschnitt aus einer Summe von zwei Preisrelationen (mit Perioden von 14 und 11) gebildet wird. Das ist die klassische Version. In dieser Version des MetaTraders können Sie die grundlegenden Indikatoren, Parameter und Algorithmen der Glättung verändern.
Die Hauptidee dieser Handelsstrategie des Coppock Indikators ist kaufen, wenn das Histogramm beginnt von einem Tief unter Null zu steigen und zu verkaufen, wenn die Kurve nach einem Hoch über Null wieder fällt. Kleine Spitzen oder Tiefs (verglichen mit anderen) werden ignoriert. Der Indikator hilft, einen Trend frühzeitig zu handeln. Aber versuchen Sie nicht, die größten Extrema zu handeln!
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 31.08.2008.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der ColorCoppock Indikator
