CIsSessionは、時間のインターバル(セッション)を設定するためのクラスです。 - MetaTrader 5のためのライブラリ

Konstantin Gruzdev
このクラスは、この掲載を紹介した後で公開することにしました。私としては、これは面白いテーマだと思います。私のアプローチも全ての問題を解決するできるわけではありません。だからこそ、改善をすることもできるのです。

クラスの使用例は、 このバージョンの類似によって行うよう努めました。こうした方が長所と短所を見やすくなります。

私が気づいた長所：

  1. 日付と時間の標準入力。画像を見てください。間違いを犯す可能性が低い。
  2. ストラテジーテスターでの最適化期間を保存することができる。
  3. プログラムのあらゆる場所で全ての設定を変更することができる。
  4. 多くの利用方法がある。これについては画像の後で。
  5. 簡単にコードで使用できる。少なくとも、私には簡単です。

時間設定のバリエーション

1. デイセッション. 例えば、設定された時間間隔での各日の取引を許可します。条件：

  • セッションの開始と終了の日付は、1970年１月１日です。
  • セッションの開始時間は、セッション終了の時間よりも少なくなります。

2. ナイトセッション例えば、夜通しの取引を許可します。今日開始して、明日終了します。このように毎日行われます。条件：

  • セッションの開始と終了の日付は、1970年１月１日です。
  • セッションの開始時間は、セッションの開始時間より大きくなります。

3. 日付の範囲内。例えば、セッションの開始日から、セッションの終了日までの取引を許可します。条件：

  • セッションの開始日は、セッション終了日よりも少なくなります。
  • 任意の時間ではありますが、これも考慮されます。

4. 日付の範囲外。セッションの開始日は、セッションの終了日よりも大きくなります。このようにして、取引はセッションの終了日まで、また新しいセッションの開始日以降に許可されます。条件：

  • セッションの開始日は、セッションの終了日よりも大きくなります。
  • 任意の時間ではありますが、これも考慮されます。

5. 任意の曜日の取引の許可/禁止の設定です。取引を希望する場合、それぞれの曜日にパラメータで"true"を設定すれば十分です。もしくは、取引の禁止の為に"false"を設定します。

6. 全ての設定はプログラムのあらゆる場所でInit()方式を使い変更することができます。


P.S. クラスはMetaTrader 5の下で作成されましたが、MetaTrader 4でも動作します。唯一の違いとしては、MetaTrader 4のストラテジーテスターは、datеtime形式での時間間隔の最適化をサポートしていないという点です。しかしこれは、エキスパートアドバイザの入力パラメータでdatеtimeをlongに変えることで解決することができます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14305

