ポケットに対して
インディケータ

fractal_dimension_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
825
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータ fractal_dimensionは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータfractal_dimensionがある必要があります。

図1. インディケータ fractal_dimension_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14328

