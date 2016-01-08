無料でロボットをダウンロードする方法を見る
関心(sentiment) - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 1369
市場の関心で取引を行うエキスパートアドバイザです。ソースプロジェクト
- ボリタリティツールに設置してください。（例：ブレントまたはズベルバンク）
更新：
- 設定した境界よりボリュームが少なくなった後にのみ、または市場の新しい参加者によって参加者の優勢が49/51％になった場合に、ポジションが閉じます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14307
CIsSessionは、時間のインターバル(セッション)を設定するためのクラスです。
この簡単なクラスは、取引範囲や時間ごと、または曜日ごとの特定の動作の許可/禁止の設定などに使用することができます。PA_Oscillator
2色のヒストグラムを作成するインディケータMACDの変化の速度を表示する最も簡単なオシレータ―です。
TradeStateは、時間に応じたエキスパートアドバイザの取引モードのスイッチャーです。
クラスは時間によって、エキスパートアドバイザの取引を制限します。任意の時間帯数を設定すること、また特定の曜日での取引を許可することで、柔軟な設定の可能性を有しています。PA_Oscillator_HTF
インディケータ PA_Oscillatorは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。