ColorBullsCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
ローソクタイプのインディケータColorBullsです。価格の時系列値に相応するアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。
多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。
図1. インディケータColorBullsCandle
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14280
