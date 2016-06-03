コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Volatility Quality - MetaTrader 4のためのエキスパート

詳細:

このEAは、raff1410により開発されたVolatility Quality Index インジケータをベースにしています。買い/売りのシグナルが矢印で表示され、上昇トレンドと下降トレンドがそれぞれ青い線と赤い線で表示されます。VQ.mq4ファイルを\MetaTrader 4\indicators\"フォルダに置き、VQ_EA.mq4ファイルを\MetaTrader 4\experts\"フォルダに保存します。クロス円通貨ペアや原油などの主な金融商品ためにおすすめです。

画像:




最初にデモ口座でバックテストを行ってください。



バックテスト結果
VQ_EA
ODL-MT4 Demo (Build 216)

シンボル原油
時間軸1時間足 (H1) 2008年5月1日 00b:00～2008年5月26日 17:00 (2008年5月1日～2008年5月30日)
モデル全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
パラメータ:Lots=0.2; StopLoss=0; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="VQ_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;

ヒストリー内のバー数
1376生成されたティックの数
211185モデル化の質
90.00%
チャートの不一致エラー0




初期証拠金
350.00



純利益
3566.00総利益
5278.00総損益
-1712.00
プロフィットファクタ3.08期待利得
209.76

絶対ドローダウン
62.00最大ドローダウン (%)1244.00 (35.83%)相対ドローダウン
72.73% (768.00)

総取引数
17ショートポジション8 (25.00%)ロングポジション9 (55.56%)

勝トレード（全体からパーセンテージを計算する） 7 (41.18%)負トレード（全体からパーセンテージを計算する） 10 (58.82%)
最大
勝トレード1828.00勝トレード-442.00
平均勝トレード754.00勝トレード-171.20
最大
連続勝ち（利益） 2 (2024.00)連続負け (損失)3 (-694.00)
最大連続利益 (勝ちの数)2024.00 (2)連続損失 (負けの数)-694.00 (3)
平均連続勝ち1連続負け2

#時間注文ボリューム価格
S/L (損切り)T/P (利益確定)利益残高
12008年5月1日 08:00売り10.20111.980.000.00
22008年5月1日 19:00エグジット10.20110.590.000.00278.00628.00
32008年5月1日 19:00買い20.20110.600.000.00
42008年5月2日 01:00エグジット20.20109.940.000.00-132.00496.00
52008年5月2日 01:01売り30.20109.890.000.00
62008年5月2日 09:00エグジット30.20110.810.000.00-184.00312.00
72008年5月2日 09:00買い40.20110.820.000.00
82008年5月7日 06:00エグジット40.20119.960.000.001828.002140.00
92008年5月7日 06:00売り50.20119.920.000.00
102008年5月7日 08:00エグジット50.20120.730.000.00-162.001978.00
112008年5月7日 08:00買い60.20120.740.000.00
122008年5月12日 03:00エグジット60.20124.810.000.00814.002792.00
132008年5月13日 08:00買い70.20122.750.000.00
142008年5月14日 08:00エグジット70.20123.540.000.00158.002950.00
152008年5月14日 08:00売り80.20123.560.000.00
162008年5月15日 09:00エグジット80.20123.620.000.00-12.002938.00
172008年5月15日 09:00買い90.20123.610.000.00
182008年5月16日 17:00エグジット90.20124.490.000.00176.003114.00
192008年5月16日 17:00売り100.20124.470.000.00
202008年5月19日 12:00エグジット100.20125.820.000.00-270.002844.00
212008年5月19日 12:00買い110.20125.830.000.00
222008年5月19日 16:00エグジット110.20124.570.000.00-252.002592.00
232008年5月19日 16:00売り120.20124.580.000.00
242008年5月19日 21:01エグジット120.20125.440.000.00-172.002420.00
252008年5月19日 21:01買い130.20125.450.000.00
262008年5月22日 13:00エグジット130.20133.290.000.001568.003988.00
272008年5月22日 13:00売り140.20133.300.000.00
282008年5月23日 02:00エグジット140.20131.020.000.00456.004444.00
292008年5月23日 02:00買い150.20131.010.000.00
302008年5月23日 16:00エグジット150.20130.700.000.00-62.004382.00
312008年5月23日 16:00売り160.20130.680.000.00
322008年5月26日 10:00エグジット160.20132.890.000.00-442.003940.00
332008年5月26日 10:00買い170.20132.860.000.00
342008年5月26日 17:29損切りラインで決済する170.20132.740.000.00-24.003916.00

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8160

