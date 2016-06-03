無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Volatility Quality - MetaTrader 4のためのエキスパート
このEAは、raff1410により開発されたVolatility Quality Index インジケータをベースにしています。買い/売りのシグナルが矢印で表示され、上昇トレンドと下降トレンドがそれぞれ青い線と赤い線で表示されます。VQ.mq4ファイルを\MetaTrader 4\indicators\"フォルダに置き、VQ_EA.mq4ファイルを\MetaTrader 4\experts\"フォルダに保存します。クロス円通貨ペアや原油などの主な金融商品ためにおすすめです。
最初にデモ口座でバックテストを行ってください。

バックテスト結果
バックテスト結果
VQ_EA
ODL-MT4 Demo (Build 216)
|シンボル
|原油
|時間軸
|1時間足 (H1) 2008年5月1日 00b:00～2008年5月26日 17:00 (2008年5月1日～2008年5月30日)
|モデル
|全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
|パラメータ:
|Lots=0.2; StopLoss=0; TakeProfit=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="VQ_EA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; Crash=false; TimeFrame=0; Length=5; Method=3; Smoothing=1; Filter=5; RealTime=true; Steady=false; Color=true; Alerts=true; EmailON=false; SignalPrice=true; SignalPriceBUY=Yellow; SignalPriceSELL=Aqua; CountBars=1485;
|ヒストリー内のバー数
|1376
|生成されたティックの数
|211185
|モデル化の質
|90.00%
|チャートの不一致エラー
|0
|初期証拠金
|350.00
|純利益
|3566.00
|総利益
|5278.00
|総損益
|-1712.00
|プロフィットファクタ
|3.08
|期待利得
|209.76
|絶対ドローダウン
|62.00
|最大ドローダウン (%)
|1244.00 (35.83%)
|相対ドローダウン
|72.73% (768.00)
|総取引数
|17
|ショートポジション
|8 (25.00%)
|ロングポジション
|9 (55.56%)
|勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|7 (41.18%)
|負トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|10 (58.82%)
|最大
|勝トレード
|1828.00
|勝トレード
|-442.00
|平均
|勝トレード
|754.00
|勝トレード
|-171.20
|最大
|連続勝ち（利益）
|2 (2024.00)
|連続負け (損失)
|3 (-694.00)
|最大
|連続利益 (勝ちの数)
|2024.00 (2)
|連続損失 (負けの数)
|-694.00 (3)
|平均
|連続勝ち
|1
|連続負け
|2
|#
|時間
|型
|注文
|ボリューム
|価格
|S/L (損切り)
|T/P (利益確定)
|利益
|残高
|1
|2008年5月1日 08:00
|売り
|1
|0.20
|111.98
|0.00
|0.00
|2
|2008年5月1日 19:00
|エグジット
|1
|0.20
|110.59
|0.00
|0.00
|278.00
|628.00
|3
|2008年5月1日 19:00
|買い
|2
|0.20
|110.60
|0.00
|0.00
|4
|2008年5月2日 01:00
|エグジット
|2
|0.20
|109.94
|0.00
|0.00
|-132.00
|496.00
|5
|2008年5月2日 01:01
|売り
|3
|0.20
|109.89
|0.00
|0.00
|6
|2008年5月2日 09:00
|エグジット
|3
|0.20
|110.81
|0.00
|0.00
|-184.00
|312.00
|7
|2008年5月2日 09:00
|買い
|4
|0.20
|110.82
|0.00
|0.00
|8
|2008年5月7日 06:00
|エグジット
|4
|0.20
|119.96
|0.00
|0.00
|1828.00
|2140.00
|9
|2008年5月7日 06:00
|売り
|5
|0.20
|119.92
|0.00
|0.00
|10
|2008年5月7日 08:00
|エグジット
|5
|0.20
|120.73
|0.00
|0.00
|-162.00
|1978.00
|11
|2008年5月7日 08:00
|買い
|6
|0.20
|120.74
|0.00
|0.00
|12
|2008年5月12日 03:00
|エグジット
|6
|0.20
|124.81
|0.00
|0.00
|814.00
|2792.00
|13
|2008年5月13日 08:00
|買い
|7
|0.20
|122.75
|0.00
|0.00
|14
|2008年5月14日 08:00
|エグジット
|7
|0.20
|123.54
|0.00
|0.00
|158.00
|2950.00
|15
|2008年5月14日 08:00
|売り
|8
|0.20
|123.56
|0.00
|0.00
|16
|2008年5月15日 09:00
|エグジット
|8
|0.20
|123.62
|0.00
|0.00
|-12.00
|2938.00
|17
|2008年5月15日 09:00
|買い
|9
|0.20
|123.61
|0.00
|0.00
|18
|2008年5月16日 17:00
|エグジット
|9
|0.20
|124.49
|0.00
|0.00
|176.00
|3114.00
|19
|2008年5月16日 17:00
|売り
|10
|0.20
|124.47
|0.00
|0.00
|20
|2008年5月19日 12:00
|エグジット
|10
|0.20
|125.82
|0.00
|0.00
|-270.00
|2844.00
|21
|2008年5月19日 12:00
|買い
|11
|0.20
|125.83
|0.00
|0.00
|22
|2008年5月19日 16:00
|エグジット
|11
|0.20
|124.57
|0.00
|0.00
|-252.00
|2592.00
|23
|2008年5月19日 16:00
|売り
|12
|0.20
|124.58
|0.00
|0.00
|24
|2008年5月19日 21:01
|エグジット
|12
|0.20
|125.44
|0.00
|0.00
|-172.00
|2420.00
|25
|2008年5月19日 21:01
|買い
|13
|0.20
|125.45
|0.00
|0.00
|26
|2008年5月22日 13:00
|エグジット
|13
|0.20
|133.29
|0.00
|0.00
|1568.00
|3988.00
|27
|2008年5月22日 13:00
|売り
|14
|0.20
|133.30
|0.00
|0.00
|28
|2008年5月23日 02:00
|エグジット
|14
|0.20
|131.02
|0.00
|0.00
|456.00
|4444.00
|29
|2008年5月23日 02:00
|買い
|15
|0.20
|131.01
|0.00
|0.00
|30
|2008年5月23日 16:00
|エグジット
|15
|0.20
|130.70
|0.00
|0.00
|-62.00
|4382.00
|31
|2008年5月23日 16:00
|売り
|16
|0.20
|130.68
|0.00
|0.00
|32
|2008年5月26日 10:00
|エグジット
|16
|0.20
|132.89
|0.00
|0.00
|-442.00
|3940.00
|33
|2008年5月26日 10:00
|買い
|17
|0.20
|132.86
|0.00
|0.00
|34
|2008年5月26日 17:29
|損切りラインで決済する
|17
|0.20
|132.74
|0.00
|0.00
|-24.00
|3916.00
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8160
