コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorBearsCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
897
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
colorbears.mq5 (8.15 KB) ビュー
colorbearscandle.mq5 (9.94 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ローソクタイプのインディケータColorBearsです。価格の時系列値に相応するアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。

多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

図1. インディケータColorBearsCandle

図1. インディケータColorBearsCandle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14279

ColorBears ColorBears

カラーヒストグラムとして表示される始値・高値・安値・終値の4本値が指定可能なBears Powerインジケータです。

ColorBulls ColorBulls

カラーヒストグラムとして表示される始値・高値・安値・終値の4本値が指定可能なBulls Powerインジケータです。

ColorBullsCandle ColorBullsCandle

ローソクタイプのインディケータColorBullsです。価格の時系列値に相応するアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。

VolatilityQuality VolatilityQuality

外国為替トレンド検出器として使用される規格外のオシレーター