ポケットに対して
エキスパート

Exp_VolatilityQuality - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
ビュー:
676
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
exp_volatilityquality.mq5 (7.92 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
volatilityquality.mq5 (9.37 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者：

Forex-Experts

インディケータVolatilityQualityからのシグナルをベースにした自動売買システムです。インディケータの色の変化が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータVolatilityQuality.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

一番初めにこのEAがMQL4で実装され、Code Baseに掲載されたのは2008年8月24日です。

図1. チャート上の取引例

2014年/GBPJPY/4時間足のテストの結果：

図2. テスト結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14312

