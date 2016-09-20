無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Predict - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Ronald Verwer / ROVERCOM
シグナルの3つの変形を持つセマフォシグナル指標
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月24日に公開されました。
図1 Predict指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1419
ytg_MA_TF
TFの選択肢を持った移動平均リングバッファを使用してTEMAを描画するクラス
このクラスは、リングバッファのアルゴリズムを用いた三重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average、TEMA）の計算のために設計されています。
SuperWoodiesCCI
この指標はCCIを使ってトレーディング戦略を実現します。リングバッファを使用してフラクタルを描画するクラス
このクラスはリングバッファを使用したフラクタル指標（Fractals）の計算のために設計されています。