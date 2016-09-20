コードベースセクション
Predict - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
950
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Ronald Verwer / ROVERCOM

シグナルの3つの変形を持つセマフォシグナル指標

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月24日に公開されました。 

図1 Predict指標

図1 Predict指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1419

