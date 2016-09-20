説明

CFractalsOnRingBufferはリングバッファを使用したフラクタル指標（Fractals）の計算のために設計されています。

宣言

class CFractalsOnRingBuffer

タイトル

#include <IncOnRingBuffer\CFractalsOnRingBuffer.mqh>

CFractalsOnRingBuffer.mqhファイルはMQL5\Include\に作成されたIncOnRingBufferフォルダに配置されます。クラスによって使用されるこのフォルダからの2つのファイルの例は説明に添付されています。リングバッファクラスもまたこのフォルダになければなりません。

クラスメソッド

bool Init( int bars_right = 2 , int bars_left = 2 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & high[], const double & low[], ); double MainOnHigh( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double high, const int index ); double MainOnLow( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double low, const int index ); int BarsRequired(); string Name(); string NameUpper() string NameLower() int BarsRight() int BarsLeft() int Size();

リングバッファからの指標の計算されたデータの取得は、通常の配列からの場合ともに可能です。例を示します。

#include <IncOnRingBuffer\CFractalsOnRingBuffer.mqh> CFractalsOnRingBuffer fractals; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { fractals.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low); ... for ( int i=start;i<rates_total-BarsRight && ! IsStopped ();i++) { UpperBuffer[i] = fractals.upper[rates_total- 1 -i]; LowerBuffer[i] = fractals.lower[rates_total- 1 -i]; } ... return (rates_total); }

リングバッファでの索引付けは時系列と同じであることにご注意ください。

例

Test_Fractals_OnArrayRB.mq5 ファイルは価格の時系列に基づいて指標を計算します。MainOnArray()メソッドの適用が実証されています。 Test_Fractals_OnValueRB.mq5ファイルはMainOnValue()メソッドの使用法を実証します。 初めにフラクタル指標が計算されて描画されます。次に、この指標のリングバッファに基づいて、もう1つのフラクタルが描画されます。