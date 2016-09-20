無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ytg_MA_TF - MetaTrader 5のためのインディケータ
別の時間枠から検証結果の表示を選択する能力を持つ移動平均。
指標パラメータ
- TimeFrame - 期間の値で0 は現在の時間枠を意味する
- Period_MA - 移動平均計算の平均期間。
- Method - 平均手法（単純平均、 指数移動平均、直線的加重平均）
- Applied - 使用価格（終値、始値、期間の最高値、期間の最安値、中間値（高+安)/ 2 、 典型値 (高+安+終)/3、加重平均値 (高+安+終+終)/4 )
リングバッファを使用してTEMAを描画するクラス
このクラスは、リングバッファのアルゴリズムを用いた三重指数移動平均（Triple Exponential Moving Average、TEMA）の計算のために設計されています。リングバッファを使用してDEMAを描画するクラス
このクラスはリングバッファアルゴリズムを使用した二重指数移動平均（Double Exponential Moving Average、DEMA）の計算のために設計されています。
Predict
シグナルの3つの変形を持つセマフォシグナル指標SuperWoodiesCCI
この指標はCCIを使ってトレーディング戦略を実現します。