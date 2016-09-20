コードベースセクション
ytg_MA_TF - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

ytg.com.ua

別の時間枠から検証結果の表示を選択する能力を持つ移動平均。

指標パラメータ

  • TimeFrame - 期間の値で0 は現在の時間枠を意味する
  • Period_MA - 移動平均計算の平均期間。
  • Method - 平均手法（単純平均、 指数移動平均、直線的加重平均）
  • Applied - 使用価格（終値、始値、期間の最高値、期間の最安値、中間値（高+安)/ 2 、 典型値 (高+安+終)/3、加重平均値 (高+安+終+終)/4 )

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1418

