ポケットに対して
インディケータ

JMA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

インディケータ JMAは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータJMA.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ JMA_HTF

