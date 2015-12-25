無料でロボットをダウンロードする方法を見る
WPR - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
Dark Han
計算の為の価格タイプ（Close、High、Low）を選択することができる通常のWPR(Williams’ Percent Range)です。
一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、mql4.comのCode Baseに掲載されたのは、2011年12月5日です。
図1. インディケータ WPR
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14202
