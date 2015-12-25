コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Background_JMACandle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
791
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータJMACandleのローソク足を描くインディケータです。

ローソクの傾向によって、ローソクの胴体は青または赤色になり、また影は水色またはピンク色になります。

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータJMACandle.mq5とJMA.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

図1. インディケータ Background_JMACandle_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14188

