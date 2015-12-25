無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5
Background_JMACandle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータJMACandleのローソク足を描くインディケータです。
ローソクの傾向によって、ローソクの胴体は青または赤色になり、また影は水色またはピンク色になります。
インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータJMACandle.mq5とJMA.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
図1. インディケータ Background_JMACandle_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14188