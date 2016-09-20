無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Exp_RD-TrendTrigger - MetaTrader 5のためのエキスパート
Exp_RD-TrendTrigger取引システムはRD-TrendTriggerで表示された動向の方向の変化に基づいています。
取引を実行するためのシグナルは、エキスパートアドバイザーのMode入力パラメータオプションに応じて（市場参入アルゴリズム）2種類の取引シグナルが存在する場合にバーの閉鎖時に形成されます。
- オシレータの方向の変化
- エキスパートアドバイザーの入力パラメータで定義されたオシレータレベルのブレークスルー：
input int HighLevel=+50; input int LowLevel=-50;
コンパイルされたRD-TrendTrigger.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス
H4での2011のXAUUSD の検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1409
