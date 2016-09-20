Exp_RD-TrendTrigger取引システムはRD-TrendTriggerで表示された動向の方向の変化に基づいています。

取引を実行するためのシグナルは、エキスパートアドバイザーのMode入力パラメータオプションに応じて（市場参入アルゴリズム）2種類の取引シグナルが存在する場合にバーの閉鎖時に形成されます。

オシレータの方向の変化 エキスパートアドバイザーの入力パラメータで定義されたオシレータレベルのブレークスルー： input int HighLevel=+ 50 ; input int LowLevel=- 50 ;

コンパイルされたRD-TrendTrigger.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス

H4での2011のXAUUSD の検証結果：

図2 検証結果のチャート