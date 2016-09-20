コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_RD-TrendTrigger - MetaTrader 5のためのエキスパート

exp_rd-trendtrigger.mq5 (7.5 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
rd-trendtrigger.mq5 (7.27 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
Exp_RD-TrendTrigger取引システムはRD-TrendTriggerで表示された動向の方向の変化に基づいています。

取引を実行するためのシグナルは、エキスパートアドバイザーのMode入力パラメータオプションに応じて（市場参入アルゴリズム）2種類の取引シグナルが存在する場合にバーの閉鎖時に形成されます。

  1. オシレータの方向の変化
  2. エキスパートアドバイザーの入力パラメータで定義されたオシレータレベルのブレークスルー：
    input int HighLevel=+50;
input int LowLevel=-50;

コンパイルされたRD-TrendTrigger.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

H4での2011のXAUUSD の検証結果：

図2　検証結果のチャート

