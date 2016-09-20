無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RoundPrice-Ext - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 981
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Tartan
市場参入のシグナルを確認するための非常に便利な指標
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月24日に公開されました。
図1 RoundPrice-Ext 指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1411
RPoint
X-点反転のチャートレイアウトExp_RD-TrendTrigger
Exp_RD-TrendTrigger取引システムはRD-TrendTriggerオシレータで表示されるトレンド方向の変化に基づいています。
PrevDayAndFloatingPivot
Prev Day And Floating Pivot 指標Renko_v1
チャンネルの境界線を描画するトレンド指標