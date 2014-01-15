El sistema de comercio Exp_RD-TrendTrigger se basa en los cambios de dirección de la tendencia mostrada por el indicador RD-TrendTrigger.

La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra, cuando hay dos variantes en las señales de comercio para hacer transacciones en función del valor de la variable de entrada del modo Asesor Experto (algoritmo para entrar en el mercado):

Cambio de dirección del oscilador; Avance de los niveles del oscilador definidos por los parámetros de entrada del Asesor Experto: input int HighLevel=+ 50 ; input int LowLevel=- 50 ;

Coloca el fichero compilado RD-TrendTrigger.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para XAUUSD H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas