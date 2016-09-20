コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RPoint - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1232
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
rpoint.mq5 (5.56 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Aborigen

X-点反転のチャートレイアウト。これは、HiLoに基づいて描かれた資格あるジグザグです。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月28日に公開されました。  

図1 RPoint指標

図1 RPoint指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1410

Exp_RD-TrendTrigger Exp_RD-TrendTrigger

Exp_RD-TrendTrigger取引システムはRD-TrendTriggerオシレータで表示されるトレンド方向の変化に基づいています。

Exp_CandleStop_Trailing Exp_CandleStop_Trailing

このエキスパートアドバイザーはCandleStop指標を使用して構築チャンネルの境に沿ってポジションのストップロスを移動します。

RoundPrice-Ext RoundPrice-Ext

市場参入のシグナルを確認するための非常に便利な指標

PrevDayAndFloatingPivot PrevDayAndFloatingPivot

Prev Day And Floating Pivot 指標