Exp_RD-TrendTrigger - эксперт для MetaTrader 5

Торговая система Exp_RD-TrendTrigger построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором RD-TrendTrigger.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, возможно два варианта торговых сигналов для совершения сделок в зависимости от значения входной переменной эксперта Mode (алгоритм для входа в рынок):

  1. Изменение направления движения осциллятора;
  2. Пробой осциллятором уровней, определяемых входными параметрами эксперта:  
    input int HighLevel=+50;
input int LowLevel=-50

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RD-TrendTrigger.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

