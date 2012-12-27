Торговая система Exp_RD-TrendTrigger построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором RD-TrendTrigger.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, возможно два варианта торговых сигналов для совершения сделок в зависимости от значения входной переменной эксперта Mode (алгоритм для входа в рынок):

Изменение направления движения осциллятора; Пробой осциллятором уровней, определяемых входными параметрами эксперта: input int HighLevel=+ 50 ; input int LowLevel=- 50 ;

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RD-TrendTrigger.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования