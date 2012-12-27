Ставь лайки и следи за новостями
Exp_RD-TrendTrigger - эксперт для MetaTrader 5
- 2775
Торговая система Exp_RD-TrendTrigger построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором RD-TrendTrigger.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, возможно два варианта торговых сигналов для совершения сделок в зависимости от значения входной переменной эксперта Mode (алгоритм для входа в рынок):
- Изменение направления движения осциллятора;
- Пробой осциллятором уровней, определяемых входными параметрами эксперта:
input int HighLevel=+50; input int LowLevel=-50;
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RD-TrendTrigger.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
