Das Exp_RD-TrendTrigger Handelssystem basiert auf der Änderung der Trendrichtung, angezeigt durch den RD-TrendTrigger Indikator.

Es gibt zwei Signale zur Positionseröffnung, wenn die Bar sich schließt:

Die Richtung des Oszillators ändert sich; Das Kreuzen der in den Eingabeparametern des Expert Advisors bestimmten Grenzwerte: input int HighLevel=+ 50 ; input int LowLevel=- 50 ;

Die Datei RD-TrendTrigger.ex5 muss im Verzeichnis <b0>terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Die Standardwerte des Expert Advisors wurden für die unten gezeigten Tests verwendet. StopLoss und TakeProfit wurden in den Tests nicht verwendet.

Fig. 1. Beispiel der Arbeitsweise.

Testergebnisse für 2011 auf XAUUSD H4:

Fig. 2. Chart der Testergebnisse