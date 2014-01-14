Participe de nossa página de fãs
Exp_RD-TrendTrigger - expert para MetaTrader 5
O sistema de negociação Exp_RD-TrendTrigger se baseia na variação da direção da tendência mostrada pelo oscilador RD-TrendTrigger.
O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há duas variantes do sinal de negociação para realizar transações dependendo do valor da variável de entrada do Expert Advisor (o algoritmo de entrada no mercado):
- Variação da direção do oscilador:
- O rompimento dos níveis do oscilador definido nos parâmetros de entrada do Expert Advisor:
input int HighLevel=+50; input int LowLevel=-50;
Coloque o arquivo compilado RD-TrendTrigger.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1409
