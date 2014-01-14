CodeBaseSeções
Exp_RD-TrendTrigger - expert para MetaTrader 5

O sistema de negociação Exp_RD-TrendTrigger se baseia na variação da direção da tendência mostrada pelo oscilador RD-TrendTrigger.

O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há duas variantes do sinal de negociação para realizar transações dependendo do valor da variável de entrada do Expert Advisor (o algoritmo de entrada no mercado):

  1. Variação da direção do oscilador:
  2. O rompimento dos níveis do oscilador definido nos parâmetros de entrada do Expert Advisor:  
    input int HighLevel=+50;
input int LowLevel=-50;

Coloque o arquivo compilado RD-TrendTrigger.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1409

