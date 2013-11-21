请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_RD-TrendTrigger - MetaTrader 5EA
此 Exp_RD-TrendTrigger 交易系统基于 RD-TrendTrigger 指标的趋势方向改变。当柱线收盘时，如果依据自动交易程序输入参数 Mode (入场信号算法) 确定两个变种交易信号，信号生成。
- 振荡器方向改变;
- 突破自动交易程序输入参数定义的振荡器水平值:
input int HighLevel=+50; input int LowLevel=-50;
放置 RD-TrendTrigger.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例。
测试结果 从 2011 品种 XAUUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1409
