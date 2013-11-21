此 Exp_RD-TrendTrigger 交易系统基于 RD-TrendTrigger 指标的趋势方向改变。当柱线收盘时，如果依据自动交易程序输入参数 Mode (入场信号算法) 确定两个变种交易信号，信号生成。

振荡器方向改变; 突破自动交易程序输入参数定义的振荡器水平值: input int HighLevel=+ 50 ; input int LowLevel=- 50 ;

放置 RD-TrendTrigger.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 XAUUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表