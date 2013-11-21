代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_RD-TrendTrigger - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1608
等级:
(24)
已发布:
已更新:
exp_rd-trendtrigger.mq5 (13.06 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
rd-trendtrigger.mq5 (11.76 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 Exp_RD-TrendTrigger 交易系统基于 RD-TrendTrigger 指标的趋势方向改变。当柱线收盘时，如果依据自动交易程序输入参数 Mode (入场信号算法) 确定两个变种交易信号，信号生成。

  1. 振荡器方向改变;
  2. 突破自动交易程序输入参数定义的振荡器水平值:  
    input int HighLevel=+50;
input int LowLevel=-50;

放置 RD-TrendTrigger.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 XAUUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1409

Exp_EF_distance Exp_EF_distance

此交易系统基于 EF_distance 指标的趋势方向改变，和 Flat-Trend 指标的趋势力量判别。

RD-TrendTrigger RD-TrendTrigger

此振荡器采用来自股票和期货市场的技术分析方法 T3 平均 (12月，2004).

ColorSchaffTrendCycle ColorSchaffTrendCycle

此 SchaffTrendCycle 振荡器执行时为彩色直方图。

Exp_ColorSchaffTrendCycle Exp_ColorSchaffTrendCycle

基于 ColorSchaffTrendCycle 指标信号的交易系统。