DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータMA_Rounding_Candleのローソクを描くインディケータです。

ローソクの傾向によって、ローソクの胴体は空色または紫色になり、また影は桃色または薄い水色になります。

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータMA_Rounding_Candle.mq5とMA_Rounding.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

画像1インディケータ Background_MA_Rounding_Candle_HTF