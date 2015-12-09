コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Background_MA_Rounding_Candle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
800
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータMA_Rounding_Candleのローソクを描くインディケータです。

ローソクの傾向によって、ローソクの胴体は空色または紫色になり、また影は桃色または薄い水色になります。

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータMA_Rounding_Candle.mq5とMA_Rounding.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

画像1インディケータ Background_MA_Rounding_Candle_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14090

