Background_MA_Rounding_Candle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータMA_Rounding_Candleのローソクを描くインディケータです。
ローソクの傾向によって、ローソクの胴体は空色または紫色になり、また影は桃色または薄い水色になります。
インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータMA_Rounding_Candle.mq5とMA_Rounding.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
画像1インディケータ Background_MA_Rounding_Candle_HTF
Background_Candles_Smoothed_Step_HTF
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸から平均のローソクを描くインディケータです。MA_RoundingCandle
ローソクタイプのインディケータ MA_Rounding価格の時系列値に相応するアルゴリズムMA_Roundingによる処理からローソクが構成されます。
Exp_MA_Rounding_Candle
エキスパートアドバイザ Exp_MA_Rounding_Candleは、インディケータMA_Rounding_Candleの色の変化をベースに構築されています。TriXCandle
ローソクタイプのインディケータ TriX