無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MA_Rounding_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 774
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータ MA_Roundingは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータMA_Rounding.mq5がある必要があります。
画像1インディケータ MA_Rounding_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14080
After Testing - 操作分析
ストラテジーテスターによって作成されたグラフィックオブジェクトの反映の変更と、その後のビジュアル分析の簡素化。Chande Momentum Oscillator_Candle
ローソクタイプのインディケータ Chande Momentum Oscillator
MA_RoundingStDev
インディケータ MA_Roundingは、標準偏差アルゴリズムに基づいて、トレンド力をカラーの点で追加表示するものです。MA_RoundingCandle
ローソクタイプのインディケータ MA_Rounding価格の時系列値に相応するアルゴリズムMA_Roundingによる処理からローソクが構成されます。