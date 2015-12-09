コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MA_Rounding_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

ma_rounding.mq5 (7.58 KB) ビュー
ma_rounding_htf.mq5 (9.65 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
インディケータ MA_Roundingは、入力パラメータ内のインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータMA_Rounding.mq5がある必要があります。

画像1インディケータ MA_Rounding_HTF

