ConvertTicksFile - MetaTrader 4のためのスクリプト
ティック収集時に作成される、様々なフォーマットでデータを提供するティックファイルのコンバーターです。
インディケータTicks Collectorの動作時に、特別なティックファイルが作成されます。（TKS形式）主なTKSファイルの使用は、MetaTrader 4での非標準チャートの作成です。これはオフラインチャートとしても、ストラテジーテスターの非標準ファイルとしても成り得ます。
それにも関わらず、実際のティックヒストリーを持つことで解決できる課題が残ります。問題はツールのセットのみです。このブランクをスクリプトConvertTicksFileが埋めようとしています。ティックファイルを処理する3つの方法が用意されています。
1. ティックファイルからのデータをCSVファイルへ書き換える簡単な方法（メモ帳やExcelを使用して開くことができる通常のティックファイル）
結果のファイルはこのようになります。：
最初の欄は、ティックの日付/時間、2つ目はBid価格、3つ目はAsk価格です。
2. 指定されたチャート期間のローソク足
以前のように、これから先相場のインポートの時にMetaTrader 4ターミナルで読み込むことができる形式で、CSVファイルに書込みが行われます。（サービス―相場アーカイブ）
3. MetaTrader 4ターミナルのヒストリーへの直接書込み相場を持つ指定されたチャート期間のローソク足
データの書き込みはターミナルのHSTファイルへ直接行われます。結果、ユーザの大きな注意を必要とする、ターミナルで使われる現在の相場履歴が変わる場合があります。
この方法で、例えば、相場履歴の穴を埋めることができます。もしこのような『穴』がある場合：
スクリプトの動作後、該当する『穴』のティック履歴を持つティックファイルがあると、このようなことはなくなります。
スクリプトの機能の詳細な説明は、ティックコンベアのファイルの変換をご覧ください。
