無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ストラテジーテスターでのエクイボリュームバーとRangeバー - MetaTrader 4のためのスクリプト
- ビュー:
- 1004
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
FXTFileMakerスクリプトの 更新バージョンです（TKSファイルについて紹介する「リアルなティックデータをストラテジーテスターのFXTファイルに変換」をご覧ください)。
さらに改善された機能:
- 通常の時間軸のみならず、1秒で割り切れるどんな時間でも設定可能になった
- Rangeバーのチャートの作成機能が追加された
- エクイボリュームチャートの作成機能が追加された
エクイボリュームチャートのボリュームの最小値は1ティックに等しいです。それで、ストラテジーテスターのヴィジュアライザーでもティック足チャートを作成できます。
詳細はこちら
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13036
対数利益率、または価格対数増殖
裁定取引のためにおすすめです。Slope Direction Line
MQL5 マーケットからのHammeringエキスパートアドバイザに使用されるトレンドインジケータです。
i-DivergenceBar
アリゲーターの口に対するアンギュレーションを考慮せずにビルウィリアムズのProfitunityシステムによって反転バーを表示するインディケータです。SDX-TzPivots
時間帯によってピボットポイント、またはそのレベルを計算するインディケータです。