FXTFileMakerスクリプトの 更新バージョンです（TKSファイルについて紹介する「リアルなティックデータをストラテジーテスターのFXTファイルに変換」をご覧ください)。

さらに改善された機能:

通常の時間軸のみならず、1秒で割り切れるどんな時間でも設定可能になった

Rangeバーのチャートの作成機能が追加された

エクイボリュームチャートの作成機能が追加された

エクイボリュームチャートのボリュームの最小値は1ティックに等しいです。それで、ストラテジーテスターのヴィジュアライザーでもティック足チャートを作成できます。

詳細はこちら