ポケットに対して
スクリプト

ストラテジーテスターでのエクイボリュームバーとRangeバー - MetaTrader 4のためのスクリプト

Ihor Herasko
ビュー:
1004
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
FXTFileMakerスクリプトの 更新バージョンです（TKSファイルについて紹介する「リアルなティックデータをストラテジーテスターのFXTファイルに変換」をご覧ください)。

さらに改善された機能:

  • 通常の時間軸のみならず、1秒で割り切れるどんな時間でも設定可能になった
  • Rangeバーのチャートの作成機能が追加された
  • エクイボリュームチャートの作成機能が追加された

 エクイボリュームチャートのボリュームの最小値は1ティックに等しいです。それで、ストラテジーテスターのヴィジュアライザーでもティック足チャートを作成できます。

 詳細はこちら

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13036

