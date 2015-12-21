私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
ClusterBox - 市場の垂直断面 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1387
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
あらゆる時間軸の各ローソク足には、それを形成したいくつかのティック数が当てはまります。FXのチャートでは、この特性は、実際の取引のボリュームに直接の関係はないものの、ボリューム(Volume)として表示されます。少なくとも、ティックボリュームのデータは、実際のボリュームデータとして使うことができます。
チャートにインディケータを接続するまでに入ったティックについての情報は、ティックコレクターを使用し作成される特別なティックファイルから取得されます。同様に、出来上がっているティックファイルをアーカイブから取得することもできます。もし履歴を反映する必要がない場合、インディケータの表示は、新しいティックが入った場合にリアルタイムモードで出現します。
インディケータClusterBoxについて
インディケータClusterBoxは、複数のクラスターに分けられている場合に、ローソクの中のティック分布の詳細画像を表示します。各クラスターはポイントで指定された高さで特徴づけられます。（パラメータ『1つのクラスターのポイントの数』）その為、それぞれの高さによって、各ローソクは異なるクラスターの数を持つことになります。
蓄積されたティックボリュームの数値によって、クラスターのティック数を示すテキストラベルは、特定の色によって表示されます。
このレベルが反映するティックのボリュームと色の最小レベルは、『最小ボリューム、レベルN』と『レベルNの色』に関連するパラメータで設定されます。よって、パラメータ『最少ボリューム、レベル5』の数値よりも大きいティックボリュームは、パラメータ『レベル5の色』で指定された色で表示されます。
より詳細な資料はこちらです。市場の垂直断面
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14125
エキスパートアドバイザはストップロスを、様々な方法で価格変動の方向へ移動します。ConvertTicksFile
ティック収集時に作成される、様々なフォーマットでデータを提供するティックファイルのコンバーターです。
いくつかの移動平均をつかったインディケータです。Close_all-e
注文を閉じたり、指値注文を削除するスクリプトです。