あらゆる時間軸の各ローソク足には、それを形成したいくつかのティック数が当てはまります。FXのチャートでは、この特性は、実際の取引のボリュームに直接の関係はないものの、ボリューム(Volume)として表示されます。少なくとも、ティックボリュームのデータは、実際のボリュームデータとして使うことができます。

チャートにインディケータを接続するまでに入ったティックについての情報は、ティックコレクターを使用し作成される特別なティックファイルから取得されます。同様に、出来上がっているティックファイルをアーカイブから取得することもできます。もし履歴を反映する必要がない場合、インディケータの表示は、新しいティックが入った場合にリアルタイムモードで出現します。

インディケータClusterBoxについて

インディケータClusterBoxは、複数のクラスターに分けられている場合に、ローソクの中のティック分布の詳細画像を表示します。各クラスターはポイントで指定された高さで特徴づけられます。（パラメータ『1つのクラスターのポイントの数』）その為、それぞれの高さによって、各ローソクは異なるクラスターの数を持つことになります。

蓄積されたティックボリュームの数値によって、クラスターのティック数を示すテキストラベルは、特定の色によって表示されます。

このレベルが反映するティックのボリュームと色の最小レベルは、『最小ボリューム、レベルN』と『レベルNの色』に関連するパラメータで設定されます。よって、パラメータ『最少ボリューム、レベル5』の数値よりも大きいティックボリュームは、パラメータ『レベル5の色』で指定された色で表示されます。

