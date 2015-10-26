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ConvertTicksFile - скрипт для MetaTrader 4
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Конвертор тиковых файлов, созданных при помощи сборщика тиков, в различные форматы представления данных.
Во время работы индикатора Сборщик тиков происходит создание специальных тиковых файлов (тип TKS). Основное применение TKS-файлов — создание нестандартных графиков в MetaTrader 4. Это могут быть как оффлайн-графики, так и нестандартные файлы тестера стратегий.
Тем не менее, остается еще круг задач, которые можно решать, имея в наличии реальную тиковую историю. Дело лишь за инструментарием. Этот пробел пытается восполнить скрипт ConvertTicksFile. Он предоставляет три способа обработки тиковых файлов:
1. Простая перезапись данных из тикового файла в CSV-файл (обычный текстовый файл, который можно открыть как Блокнотом, так и при помощи Excel).
Итоговый файл будет выглядеть так:
Первый столбец — дата/время тика, второй — цена Bid, третий — цена Ask.
2. В свечи указанного периода графика.
Запись, как и в предыдущем случае, производится в CSV-файл в таком формате, который может быть впоследствии прочитан терминалом MetaTrader 4 при импорте котировок (Сервис - Архив котировок).
3. В свечи указанного периода графика с прямой записью котировок в историю терминала MetaTrader 4.
Запись данных происходит непосредственно в HST-файлы терминала. В итоге может быть изменена текущая история котировок, используемая терминалом, что требует большой осторожности от пользователя.
Этот способ, к примеру, позволяет заполнять "дыры" в истории котировок. Так, если имеется такая вот "дыра":
то после работы скрипта и наличия тикового файла с соответствующей историей тиков "дыра" перестает быть таковой.
Подробное описание функционала скрипта — Конвертирование файлов тикового потока.
Индикатор Фибоначчи, рисующий уровни по предыдущему дню.Ticks collector - Сборщик тиков
Сбор тиков с записью данных в файл и формирование нестандартных графиков.
Небольшая доделка, думаю, мало кому известного индикатора TVI (https://www.mql5.com/ru/code/7804).Simple Copier
Утилита копирования сделок с минимальным функционалом.