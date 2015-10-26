Конвертор тиковых файлов, созданных при помощи сборщика тиков, в различные форматы представления данных.

Во время работы индикатора Сборщик тиков происходит создание специальных тиковых файлов (тип TKS). Основное применение TKS-файлов — создание нестандартных графиков в MetaTrader 4. Это могут быть как оффлайн-графики, так и нестандартные файлы тестера стратегий.

Тем не менее, остается еще круг задач, которые можно решать, имея в наличии реальную тиковую историю. Дело лишь за инструментарием. Этот пробел пытается восполнить скрипт ConvertTicksFile. Он предоставляет три способа обработки тиковых файлов:

1. Простая перезапись данных из тикового файла в CSV-файл (обычный текстовый файл, который можно открыть как Блокнотом, так и при помощи Excel).

Итоговый файл будет выглядеть так:

Первый столбец — дата/время тика, второй — цена Bid, третий — цена Ask.





2. В свечи указанного периода графика.

Запись, как и в предыдущем случае, производится в CSV-файл в таком формате, который может быть впоследствии прочитан терминалом MetaTrader 4 при импорте котировок (Сервис - Архив котировок).





3. В свечи указанного периода графика с прямой записью котировок в историю терминала MetaTrader 4.

Запись данных происходит непосредственно в HST-файлы терминала. В итоге может быть изменена текущая история котировок, используемая терминалом, что требует большой осторожности от пользователя.

Этот способ, к примеру, позволяет заполнять "дыры" в истории котировок. Так, если имеется такая вот "дыра":

то после работы скрипта и наличия тикового файла с соответствующей историей тиков "дыра" перестает быть таковой.

Подробное описание функционала скрипта — Конвертирование файлов тикового потока.