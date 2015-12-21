無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Ticks collector - ティックコレクター - MetaTrader 4のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
概要：
リアルタイムモードでの動作の際は、インディケータは価格についてのデータを収集します。（ティック到着時間、BidとAskの価格）BidとAskの価格はインディケータのサブウィンドウにラインとして表示されます。全ての収集された情報は特別なティックファイルに保存することができます。（TKSファイル形式）
情報の収集と一緒に、インディケータはアクティブな非標準チャートの作成とサポートをすることができます。
- 1秒からの期間の同時チャート
- Rangeバーのチャート
- 等量チャート
挙げられたチャートタイプのそれぞれに、個別の価格タイプを設定することができます。
- Bid価格の場合、МТ4で使用されている方法。
- Ask価格の場合、Bidの代わりにAskの実際価格が表示され、Bid価格にスプレッド値の追加がされたものではありません。
- Close - min Bid, open - max Ask - 始めの合成価格表現。このようなチャートは、理想的な取引の利益の方向へ市場が向かった最大距離、ローソク足の1つずつの必要な方向での開始を表示します。
- Close - max Ask, open - min Bid - 2つ目の合成価格表現。チャートはローソクの価格の最大振幅を表示します。
詳細はティックコレクターをご覧ください。
