トレイリングストップに必要な全てのことをすることができるトレイリングストップを提供します。

実際と仮想の両方でトレイリングストップをすることができます。

ポイントごと、通常通り、インディケータSAR、ATR、 MAごと、ローソクとフラクタルごとです。

利益からのパーセントをトレールすることができます。

これらは全て、合計黒字からや、それぞれの注文を個別にすることができます。

テスターではエキスパートアドバイザは、その動作を理解し確認できるように、自分で注文のペアを開きます。

最適化を実行し、それを元に新しいストラテジーを開発することも可能です。

検証してテストして、もし何かが足りないと思ったら、それを追加していきましょう！