Dieser Konverter konvertiert Dateien, welche mit den Ticks Kollektor erzeugt wurden, in verschiedenen Formate.

Während der Operation des Ticks collector werden spezielle Dateien erzeugt (.TKS). Die Hauptanwendung der .TKS Dateien — Erstellen von "non-standard Charts" im MetaTrader 4. Dieses können offline Charts sein so wie non-standard Strategietester Dateien.

Trotzdem gibt es immer noch eine Reihe von Problemen die durch eine reale Tick Historie gelöst werden können. Dieses ist die Aufgabe dieses Werkzeugs. Das ConvertTicksFile-Skript versucht diese Lücke zu füllen Es bietet drei Möglichkeiten die Tick Dateien zu verarbeiten:

1. Das einfache Erzeugen einer neuen CSV-Datei (Eine normale Textdatei, welche mit Notepad oder Excel geöffnet werden kann).

Das resultierende File sieht wie folgt aus:

Die erste Spalte — date/time des Ticks, die Zweite — Bid-Kurs, die Sritte — Ask-Kurs.





2. Umwandlung in Kerzen einer angegebenen Periode.

Wie in den vorherigen Fall, wird eine neue CSV-Datei erzeugt, aber in einem Format, welches später von metatrader4 eingelesen werden kann (Tools - History Center).





3. Die Tick-Daten werden in Kerzen einer angegebenen Periode umgewandelt und direkt in die Kurstabelle des MetaTrader 4 Terminals geschrieben.

Die Daten werden direkt in die .HST Dateien des Terminals geschrieben. Als Ergebnis ist es jetzt möglich die aktuellen Kurse welche vom Terminal benutzt werden zu verändern was ein hohes Maß an Vorsicht des Benutzers erfordert.

Diese Methode kann ihn zum Beispiel Kurslücken in der Kurs-Historie des Terminals füllen. Wenn es also eine solche Lücke gibt (GAP):

Dann wird nach der Ausführung des Skriptes und unter der Voraussetzung einer vorhandenen historischen Tickdatei das Gap geschlossen.

Die vollständige Beschreibung des Skriptes — Conversion of the tick stream files.