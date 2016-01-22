分时文件转换器将分时收集器的数据转换为不同的数据表现格式。

在 分时收集器 操作期间指定被创建的分时文件 (TKS 类型)。TKS 文件的主要用法 — 在 MetaTrader 4 里创建非标准图表。这些可以是离线图表, 如同 非标准策略测试器文件。

尽管如此, 手头仍然有一堆问题可利用真实的分时历史解决。其余的就要取决于工具集。脚本 ConvertTicksFile 尝试填补这个空白。它提供三种处理分时文件的方式:

1. 简单地将数据重新写入 CSV 文件 (正常文本文件, 既可以用 Notepad 打开, 也可以使用 Excel)。

生成的文件看起来像这样:

第一列 — 分时日期/时间, 第二列 — 买入价, 第三列 — 卖出价。





2. 指定图表周期的蜡烛条。

将数据依侧重情况, 按照规定格式写入 CSV 格式, 之后可由 MetaTrader 4 终端在报价导入期间读取 (工具 - 历史中心)。





3. 指定图表周期的蜡烛条直接写入 MetaTrader 4 终端的报价历史。

数据直接写入终端的 HST 文件。其结果, 它可能会改变当前终端使用的报价历史, 用户需要格外谨慎。

这个方法, 例如, 允许填补报价历史的缺口。当然, 如果此时有这样的 "缺口":

相应的分时历史文件经脚本处理之后, "缺口" 将不再如此。

此脚本的完整描述 — 分时流文件转换。