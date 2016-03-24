コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ZigZag - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZigZag.mq4 (8.21 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ZigZagは、価格レンジにより指定されたパーセンテージより大きいまたは等しい極値間の距離を検出して、これらの極値をつなぎます。

Depthは、もう一つのdeviationポイント高/低の極値がない最小バー数を表します。つまり、ジグザグ道がいつも分岐できますが、Depth本のバーが作成された場合のみ、deviationポイント以上の位置に収束します。Backstepは、極値間の最小のバー数を意味します。

極低値を検出した後に、最大値から戻す値が指定されたパラメータを超えるまでZigZagは転換点を検索し続けます。最大値から戻す値が指定されたパラメータを超えてから、2つ目の極値（極高値）が検出されます。

ZigZagの詳細については、mql4.comのTAセクションのZigZagに関する記事をご覧ください。

インディケータ ZigZag

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7796

