ZigZag - MetaTrader 4のためのインディケータ
ZigZagは、価格レンジにより指定されたパーセンテージより大きいまたは等しい極値間の距離を検出して、これらの極値をつなぎます。
Depthは、もう一つのdeviationポイント高/低の極値がない最小バー数を表します。つまり、ジグザグ道がいつも分岐できますが、Depth本のバーが作成された場合のみ、deviationポイント以上の位置に収束します。Backstepは、極値間の最小のバー数を意味します。
極低値を検出した後に、最大値から戻す値が指定されたパラメータを超えるまでZigZagは転換点を検索し続けます。最大値から戻す値が指定されたパラメータを超えてから、2つ目の極値（極高値）が検出されます。
ZigZagの詳細については、mql4.comのTAセクションのZigZagに関する記事をご覧ください。
