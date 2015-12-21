このエキスパートアドバイザでは、3つのインディケータを使用しています。MA(150)、レベル80と20のRSI(3)、レベル70と30のStochastic(6、3、3)です。これらのパラメータは自分の好きなものに変えることができます。同様に、エキスパートアドバイザの入力パラメータは、あなたの引用符が5桁でない場合に、変更する必要があります。

1. 取引のエントリの方向は、MA(Moving Average)に基づいています。1つの方向に1つの取引だけを開くことができます。

もし、Bid > MAの場合、buy方向を検討しましょう。

もし、Ask < MAの場合、sell方向を検討しましょう。

もしRSIとStochasticが下のラインよりも下の場合、つまり、RSI < 20、Stochastic < 30の時にBuy（買い）。

もしRSIとStochasticが上のラインよりも上の場合、つまり、RSI > 80、Stochastic > 70の時にSell（売り）。

2. RSIとStochasticによる条件が満たされた時のポジション

3. Stochasticによる取引の終了

ポイントがプラスの時に終了します。

(Trailing Stop = 0) もし、入力パラメータでTrailing Stopが0と等しい場合、また取引ポイントがプラスである場合、Stochasticが反対方向のレベルに到達した時にポジションを閉じます。

b) BUYポジションとStochastic > 70で、OpenPrice <= Bidの場合に閉じます。

s) SELLポジションとStochastic < 30で、OpenPrice >= Askの場合に閉じます。

(Trailing Stop > 0) もし入力パラメータでTrailing Stopが指定されている場合、Stochasticが反対方向のレベルへ到達した際に、指定された価格からの距離で新しいローソクが始まる時に毎回Stop Lossがトレールされます。これは画像1で見ることができます。トレールによる終了です。Stop Lossは時にすぐに黒字には入らないことがあるので、マイナスでの終了もありうるという点に留意するべきです。

ポイントのマイナスでの終了。

(allow Loss = 0) もし、入力パラメータでallow Lossが0と等しい場合、また取引ポイントがマイナスである場合、Stochasticの反対のレベルに達した時ポジションを閉じます。

b) BUYポジションとStochastic > 70で、OpenPrice > Bidの場合に閉じます。

s) SELLポジションとStochastic < 30で、OpenPrice < Askの場合に閉じます。

(allow Loss > 0) もし、入力パラメータでallow Lossが指定されていて、私達はすでにStochasticによって取引へのエントリーゾーンから出ていて、取引ポイントのマイナスが示された数またはそれ以上の場合、ポジションは閉じられます。

b) BUYポジションとStochastic > 30で、ポイントがOpenPriceがBid >= allow Lossの場合に閉じます。

s) SELLポジションとStochastic < 70で、ポイントがAsk - OpenPrice >= allow Lossの場合に閉じます。



重要！

このエキスパートアドバイザの要点は、市場やインディケータRSI、Stochasticの分析にあります。もしこのエキスパートアドバイザを熟慮するなら、良い利益と共に結果を得ることができるかもしれません。