ポケットに対して
インディケータ

KRI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

kri.mq5 (6.11 KB) ビュー
kri_htf.mq5 (8.94 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ KRIは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータKRI.mq5がある必要があります。

画像1インディケータ KRI_HTF

Exp_XDerivative Exp_XDerivative

エキスパートアドバイザ Exp_XDerivativeは、オシレータ―XDerivativeの動向の変化をベースに構築されています。

Exp_TEMA_CUSTOM Exp_TEMA_CUSTOM

エキスパートアドバイザ Exp_TEMA_CUSTOMは、インディケータTEMA_CUSTOMの動向の変化をベースにして構築されています。

SlopeDirectionLine_HTF_Signal SlopeDirectionLine_HTF_Signal

インディケータ　SlopeDirectionLine_HTF_SignalはインディケータSlopeDirectionLineの3つのバーからトレンドの傾向を、3つのグラフィックオブジェクトとして出力し、それらの色がトレンドの傾向を表します。

XKRI_Histogram XKRI_Histogram

平滑化オシレータ―　KRIは、カラーヒストグラムの形で作成されています。