ポケットに対して
インディケータ

XKRI_Histogram_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
671
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータ XKRI_Histogramは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータXKRI_Histogram.mq5がある必要があります。

画像1インディケータ XKRI_Histogram_HTF

