Kairi法 （KRI）はそのアプリケーションモードにおいてモメンタムに似ています。

オシレータは0付近で変動しますが、変動幅が広くなっています。推奨された平滑化期間は13です。KRIは、任意の時間枠のために使用することができます。これは、最も単純なオシレータの一つです。インディケータを作成する場合、価格の単純移動平均からの偏差が計算され、結果が平均の百分率として表示されます。

インディケータの計算式は下記の通りです。

KRI = 100 * (PRICE[bar] - SMA(PRICE[bar],period)) / SMA(PRICE[bar],period)



ここで

PRICE[bar] - 価格

SMA() - 平滑化アルゴリズム

period - SMA() 平滑化期間

bar - バーのインデックス

価格変動のトレンドが明確に定義されていない場合、KRIインディケータのかなりの正の値はオーバーチャージを意味し、ショートポジションを開くための瞬間をマークします。かなりの負の値は買いシグナルです。

トレンドが明確に定義されている場合、KRIは、現在の価格との移動平均との間のタイムラグのためにトレンド下降の際に安定した正の値を生成します。トレンド上昇時には安定した負の値が生成されます。したがって、メソッドの値が非常に長い時間負から正またはその逆に変化しない場合、それはトレンド指標として使用することができます。

インディケータ値が1の上（買われ過ぎの領域）および-1の下（売られ過ぎの領域）を通過して真ん中に戻ると、シグナルが生成されます。追加的なシグナルはインディケータと価格のの強気の乖離または弱気の収束です。

このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。