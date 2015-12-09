私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Exp_TEMA_CUSTOM - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 686
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
エキスパートアドバイザ Exp_TEMA_CUSTOMは、インディケータTEMA_CUSTOMの動向の変化をベースにして構築されています。インディケータの動向に変化が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。
生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータTEMA_CUSTOM.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。
下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。
画像1チャート上の取引例
2014年/USDJPY/4時間足のテストの結果
画像2テスト結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13943
小数点以下の桁数（小数部の桁数）、時間とグラフィックオブジェクトのアンカーポイントの値を示します。TEMA_CUSTOMCandle
ローソクタイプのインディケータ TEMA_CUSTOM
エキスパートアドバイザ Exp_XDerivativeは、オシレータ―XDerivativeの動向の変化をベースに構築されています。KRI_HTF
インディケータ KRIは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。