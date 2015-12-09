コードベースセクション
Exp_TEMA_CUSTOM - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
686
(20)
エキスパートアドバイザ Exp_TEMA_CUSTOMは、インディケータTEMA_CUSTOMの動向の変化をベースにして構築されています。インディケータの動向に変化が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータTEMA_CUSTOM.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

画像1チャート上の取引例

2014年/USDJPY/4時間足のテストの結果

画像2テスト結果のチャート

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13943

id_digits_object id_digits_object

小数点以下の桁数（小数部の桁数）、時間とグラフィックオブジェクトのアンカーポイントの値を示します。

TEMA_CUSTOMCandle TEMA_CUSTOMCandle

ローソクタイプのインディケータ　TEMA_CUSTOM

Exp_XDerivative Exp_XDerivative

エキスパートアドバイザ Exp_XDerivativeは、オシレータ―XDerivativeの動向の変化をベースに構築されています。

KRI_HTF KRI_HTF

インディケータ KRIは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。