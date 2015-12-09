無料でロボットをダウンロードする方法を見る
KPrmSt_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
インディケータ KPrmStは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、KPrmSt.mq5のインディケータがある必要があります。
画像1インディケータ KPrmSt_HTF
Exp_KPrmSt
エキスパートアドバイザ Exp_KPrmStは、インディケータ KPrmStのオシレータ―とシグナルのラインの交差時に入力します。XDerivative_StDev
追加の平滑化がされたインディケータ Derivativeは、標準偏差アルゴリズムに基づいて、トレンド力をカラーの点で追加表示するものです。
TEMA_CUSTOM_HTF
インディケータ TEMA_CUSTOMは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。TEMA_CUSTOMCandle
ローソクタイプのインディケータ TEMA_CUSTOM