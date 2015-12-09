コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TEMA_CUSTOM_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
786
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
tema_custom.mq5 (8.74 KB) ビュー
tema_custom_htf.mq5 (10.43 KB) ビュー
インディケータ TEMA_CUSTOMは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータTEMA_CUSTOM.mq5がある必要があります。

画像1インディケータ TEMA_CUSTOM_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13932

