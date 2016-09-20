無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TrendEnvelopes - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
igorad
典型的なセマフォトレンド指標。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月28日に公開されました。
図1 TrendEnvelopes指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1394
