ポケットに対して
インディケータ

TrendEnvelopes - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
922
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

igorad

典型的なセマフォトレンド指標。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月28日に公開されました。 

TrendEnvelopes

図1 TrendEnvelopes指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1394

