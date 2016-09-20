実際の著者：

Perky_z

T3平均化を使うオシレータ

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は初めにMQL4で実装され2007年10月30日にコードベースで公開されました。

図1 T3MACO指標