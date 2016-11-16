コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorJ2JMAStDev - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
756
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
colorj2jmastdev.mq5 (14.86 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つColorJ2JMA指標です。

ColorJ2JMA指標の標準偏差がdK1及びdK2入力パラメータの値の間の場合には、小さい色付きの点が移動平均線に現れます。ドットの色は、現在のトレンドの方向に対応します。

input double dK1=1.5;  // 2乗フィルタ係数1
input double dK2=2.5;  // 2乗フィルタ係数2

標準偏差が dK2 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きの点が大きくなります。したがって、トレンド強度指標の3レベルが存在します。

  1. 弱 - 点なし
  2. 中 — 小さな色付きの点
  3. 強 — 大きな色付きの点

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリのCJJMAクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。


図1　ColorJ2JMAStDev指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13830

ColorJ2JMA_HTF ColorJ2JMA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む ColorJ2JMA指標

iVAR_HTF iVAR_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むiVAR 指標

J2JMACandle J2JMACandle

ローソク足のシーケンスとして実装されたJ2JMA指標。

J2JMASign J2JMASign

J2JMA移動平均が方向を変えるときにトリガされるセマフォシグナル指標