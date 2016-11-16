ローソク足のシーケンスとして実装された J2JMA 指標。ローソク足は、J2JMAアルゴリズムによって処理された、関連する価格時系列の結果として表示されます。

多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。

この指標はコンパイルされたJ2JMA.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。





図1 J2JMACandle指標