無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
LinearRegressionChannel - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 863
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
dimicr
線形回帰のカスタムツール。LRラインと支持/抵抗線の値は、バッファ内にあります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年11月27日に公開されました。
図1 LinearRegressionChannel指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1337
ytg_Spread_StopLevel
この指標はポイント単位で決済逆指値及び決済指値の最小許容レベルを表示します。Exp_OsHMA
OsHMAヒストグラムのシグナルに基づいて描かれた取引システム。
Exp_ColorStochNR
ColorStochNRオシレータのシグナルに基づいた取引システム。XMUV
この移動平均線の描画はデマークのDaily Range Projections（日中の価格帯の予想）法に基づきます。