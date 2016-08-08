コードベースセクション
LinearRegressionChannel - MetaTrader 5のためのインディケータ

線形回帰のカスタムツール。LRラインと支持/抵抗線の値は、バッファ内にあります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年11月27日に公開されました。  

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1337

