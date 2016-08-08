このクラスは、エキスパートアドバイザーや指標の内部に中間ストリームデータを格納するために、ミニ時系列、指標ミニバッファと短いサイズのバッファを整理することができます。

この移動平均線の描画はデマークのDaily Range Projections（日中の価格帯の予想）法に基づきます。