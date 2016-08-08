コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CorrectedAverage - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Alexander Piechotta

説明：

この指標はブレイクスルーラインを表示します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年10月23日に公開されました。  

画像：

図1 CorrectedAverage指標

図1 CorrectedAverage指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1341

