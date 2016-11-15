コードベースセクション
Exp_ColorZerolagMomentumOSMA - MetaTrader 5のためのエキスパート

Exp_ColorZerolagMomentumOSMAエキスパートアドバイザーはColorZerolagMomentumOSMAヒストグラムの方向の変化に基づいています。シグナルはバーが閉じるときにオシレータの方向の変化があった場合に形成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorZerolagMomentumOSMA.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定して ポジションを開くことを可能にすることにご注意ください。以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。


図1　チャート上の約定の例

H4での2014のGBPJPYのテスト結果：

図2　テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13340

FractalsNoRedraw FractalsNoRedraw

内蔵のフラクタル指標に基づいたビルウィリアムズのフラクタル指標。この指標の特徴は再描画されないことです。

CandleSizes CandleSizes

この指標は、上髭、下髭と実体の3つのローソク足の要素のうちの1つの大きさを示しています。現在のローソク足の値と特定の要素の1日の平均値を表示します。

MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠での ColorZerolagMomentumOSMA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠でのColorZerolagMomentumOSMAオシレータの方向を示します。