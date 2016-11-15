私たちのファンページに参加してください
ColorZerolagX10MA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 696
この移動平均指標のバリアントは、5つの移動平均に基づいて計算されます。
すべての編集可能な変数は、指標の入力パラメータとして実装されています。しかし、これらの変数がある程度相互に依存していることに注意して、より慎重にそれらを調整する必要があります。
FactorN入力変数は、1からNの各移動平均の総指標値での重みを表します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 ColorZerolagX10MA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13347
