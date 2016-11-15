コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorZerolagX10MA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
696
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ColorZerolagX10MA.mq5 (10.63 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この移動平均指標のバリアントは、5つの移動平均に基づいて計算されます。

すべての編集可能な変数は、指標の入力パラメータとして実装されています。しかし、これらの変数がある程度相互に依存していることに注意して、より慎重にそれらを調整する必要があります。

FactorN入力変数は、1からNの各移動平均の総指標値での重みを表します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。


図1　ColorZerolagX10MA指標

図1　ColorZerolagX10MA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13347

ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠でのColorZerolagMomentumOSMAオシレータの方向を示します。

MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠での ColorZerolagMomentumOSMA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

ColorJLaguerre_HTF ColorJLaguerre_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJLaguerre指標

ColorJMomentum_HTF ColorJMomentum_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorJMomentum指標