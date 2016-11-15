この指標は1960年にチェスターケルトナーによって開発された古典的なテクニカル指標であるケルトナーチャネルを示します。外観はボリンジャーバンドに似ています。

チャートには3本の線が使用されます。中央の線は典型的な価格（高+低+終）/3）による10日単純移動平均、上下の線は毎日の価格帯の移動平均を中央の線から加算及び減算することにより形成されています（最大値と最小値の違い）。したがって、ボラティリティに基づいたチャネルが形成されます。

MA_Period (by default = 10) — 移動平均期間 （中央の線）

— 移動平均期間 （中央の線） Mode_MA (by default = MODE_SMA) — 移動平均の種類（中央の線）

— 移動平均の種類（中央の線） Price_Type (by default = PRICE_TYPICAL) — 移動平均価格の種類 （中央の線）



