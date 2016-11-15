無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ケルトナーチャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2215
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は1960年にチェスターケルトナーによって開発された古典的なテクニカル指標であるケルトナーチャネルを示します。外観はボリンジャーバンドに似ています。
チャートには3本の線が使用されます。中央の線は典型的な価格（高+低+終）/3）による10日単純移動平均、上下の線は毎日の価格帯の移動平均を中央の線から加算及び減算することにより形成されています（最大値と最小値の違い）。したがって、ボラティリティに基づいたチャネルが形成されます。入力パらメータ：
- MA_Period (by default = 10) — 移動平均期間 （中央の線）
- Mode_MA (by default = MODE_SMA) — 移動平均の種類（中央の線）
- Price_Type (by default = PRICE_TYPICAL) — 移動平均価格の種類 （中央の線）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13258
Bollinger_Squeeze_v9_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBollinger_Squeeze_v9指標Exp_ColorZerolagRSIOSMA
Exp_ColorZerolagRSIOSMAエキスパートアドバイザーはColorZerolagRSIOSMAヒストグラムの方向の変化に基づいています。
時間価格スケールの有/無効化
このスクリプトが開いているすべてのチャートまたは1つのチャートの時間と価格スケールの表示を制御します。MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10
MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠での ColorZerolagTriXOSMA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。