ポケットに対して
インディケータ

MomentumCloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
825
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

エンベロープが高値と安値のために計算されるモメンタムオシレータの値を表すクラウド指標


図1　MomentumCloud指標

図1　MomentumCloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13301

